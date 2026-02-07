Seguici su

Valanga a Sestriere: scialpinista travolto ma illeso

I compagni hanno avvisato i soccorsi per sicurezza
Alessia Serlenga

Pubblicato

27 secondi fa

il

SESTRIERE – Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, al Passo di San Giacomo, nel territorio comunale di Sestriere, una valanga si è staccata in una zona al di fuori dei comprensori sciistici.

A essere travolto è stato uno scialpinista, membro di un gruppo di quattro persone. Fortunatamente, l’uomo non è rimasto sepolto e ha potuto procedere autonomamente verso valle. La notizia è stata confermata dal Soccorso alpino e speleologico piemontese.

I compagni dello scialpinista hanno comunque contattato i soccorsi per evitare fraintendimenti o allarmismi. La zona, visibile dalle piste della Vialattea, avrebbe infatti potuto far intervenire altre persone che, assistendo all’evento senza conoscerne le dinamiche, avrebbero potuto chiamare i soccorsi inutilmente.

