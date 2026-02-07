A tre mesi dall’incidente, il messaggio di speranza di Don Riccardo Robella

NICHELINO – A tre mesi dal grave incidente che lo ha costretto a un lungo percorso di cure e riabilitazione, Don Riccardo Robella ha voluto rompere il silenzio con un video-messaggio carico di emozione e gratitudine, rivolto alla comunità che in queste settimane non ha mai smesso di sostenerlo.

«La botta è stata interessante, adesso grazie al cielo sono in fase di ripresa», racconta con sincerità, mostrando consapevolezza della difficoltà attraversata ma anche fiducia nel cammino che ha davanti. Parole semplici, pronunciate con tono pacato, che restituiscono l’immagine di una ripresa non ancora conclusa, ma reale e concreta.

Un passaggio centrale del messaggio è dedicato al ringraziamento per l’affetto ricevuto. Don Riccardo si dice profondamente commosso nel sapere che in tanti abbiano “mosso mari e monti in preghiera” per lui: «Questo è servito, mi ha aiutato veramente tanto», afferma. Il suo grazie si estende anche a Don Davide e Don Alberto, che hanno accolto e sostenuto il desiderio dei fedeli di ritrovarsi in preghiera: un gesto che, nelle parole di Robella, è stato «un dono» e «il segnale di un amore grande».

Il messaggio si chiude con uno sguardo al futuro, ancora prudente ma pieno di desiderio: «Non vedo l’ora di riabbracciarvi, di uscire di qui. Io lavorerò, non so quanto tempo ci vorrà».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese