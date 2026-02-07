Voragine su un ponte a Carrù: strada chiusa in località Sant’Anna

CUNEO – Poco dopo le 5 di questa mattina, sabato 7 febbraio, è scattato l’allarme a Carrù per una voragine apertasi sulla carreggiata di un ponte in località Sant’Anna. L’attraversamento, parte di una strada comunale che supera un canale, ha improvvisamente ceduto, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

A segnalare il problema è stato un ragazzo in transito, che si è accorto della presenza di una buca sulla struttura. Nel giro di poco tempo, la cavità si è ampliata trasformandosi in una vera e propria voragine, con evidenti rischi per la sicurezza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Dogliani e Mondovì, insieme al sindaco Nicola Schellino e ai cantonieri comunali, per le prime verifiche e la messa in sicurezza dell’area. A scopo precauzionale, la strada è stata chiusa al traffico, sia veicolare sia pedonale.

