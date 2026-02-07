Nizza Monferrato: trovata morta una ragazza di 17 anni

ASTI – Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Il corpo è stato rinvenuto nel rio Nizza, in un punto non lontano da un distributore di benzina lungo la strada che collega Nizza all’abitato di Incisa.

Secondo le prime informazioni, sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un trauma cranico e uno strangolamento, elementi che rendono necessario un approfondimento investigativo. La giovane, stando a quanto ricostruito finora, aveva trascorso la serata in alcuni locali della città prima di allontanarsi.

A fare la tragica scoperta sono stati alcuni amici, che hanno percorso la zona nel tentativo di rintracciarla. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e messo in sicurezza l’area.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte e ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza.

