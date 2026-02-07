Seguici su

AstiCronaca

Nizza Monferrato: trovata morta una ragazza di 17 anni

Indagini in corso, sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine
Alessia Serlenga

Pubblicato

2 secondi fa

il

ASTI – Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Il corpo è stato rinvenuto nel rio Nizza, in un punto non lontano da un distributore di benzina lungo la strada che collega Nizza all’abitato di Incisa.

Per approfondire:

Secondo le prime informazioni, sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un trauma cranico e uno strangolamento, elementi che rendono necessario un approfondimento investigativo. La giovane, stando a quanto ricostruito finora, aveva trascorso la serata in alcuni locali della città prima di allontanarsi.

A fare la tragica scoperta sono stati alcuni amici, che hanno percorso la zona nel tentativo di rintracciarla. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e messo in sicurezza l’area.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte e ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *