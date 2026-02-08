Ad Asti il presidio Non Una Di Meno per Zoe Trinchero

ASTI – Non Una Di Meno annuncia un presidio ad Asti, dopo l’omicidio di Zoe Trinchero. Il movimento femminista e transfemminista ha annunciato la manifestazione “Per Zoe. Per tutt*. Perché nessuna debba più morire per aver detto no” per questa sera, alle ore 18.40, in piazza san Secondo ad Asti.

Zoe, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato (AT) dopo essere stata violentemente percossa e strangolata dall’amico Alex Manna che si era invaghito di lei, è stata colpita dal ragazzo dopo aver rifiutato un approccio. “Chi ha ucciso Zoe non era uno sconosciuto, non era un mostro: faceva parte della sua cerchia di relazioni” scrive nel post di presentazione della manifestazione Non Una Di Meno – “È lì che si consuma la violenza. È lì che un rifiuto diventa un’offesa insopportabile”.

Il movimento stigmatizza anche il tentativo di depistaggio di Manna, riuscito in un primo tempo, che aveva portato la comunità nicese ad accusare ingiustamente un’altra persona, un ragazzo nordafricano. Il ragazzo ha rischiato il linciaggio, evitato dall’intervento dei Carabinieri e dalla successiva confessione di Alex Manna: per Non Una Di Meno il giovane di colore “è il colpevole perfetto per una società che non vuole guardarsi allo specchio. È la scorciatoia più comoda per non nominare la violenza maschile come fenomeno strutturale”.

