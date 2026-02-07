Nizza Monferrato, svolta nell’omicidio di Zoe Trinchero: un amico confessa

NIZZA MONFERRATO – Svolta nelle indagini sulla morte di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Alex Manna, classe 2006, amico della giovane e ultimo a essere visto con lei, ha confessato il suo coinvolgimento nell’omicidio. Il giovane è stato sottoposto a fermo dalla procura di Alessandria, guidata dal sostituto procuratore Giacomo Ferrando, e trasferito nel carcere di Alessandria.

Secondo quanto ricostruito, Zoe, dopo il turno di lavoro al bar della stazione, si era incontrata con amici in una birreria della zona. Poco dopo, Manna si sarebbe allontanato con lei per parlare, ma più tardi la ragazza è stata trovata morta in un cortile privato adiacente al canale, accessibile da un cancello sempre aperto.

Il primo esame medico-legale ha evidenziato lesioni al collo, tumefazioni al volto e segni di percosse, confermando subito l’ipotesi di omicidio. Le indagini dei carabinieri avevano incontrato inizialmente ostacoli a causa di testimonianze contraddittorie e di un tentativo di depistaggio, ma la confessione di Manna ha fatto finalmente chiarezza sui fatti.

Nella notte, prima della confessione, la tensione in paese era alta: alcuni abitanti si erano radunati sotto l’abitazione di una persona ingiustamente accusata, rischiando gravi incidenti, poi evitati grazie all’intervento dei carabinieri.

Le autorità continuano a lavorare per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e l’autopsia sul corpo di Zoe fornirà ulteriori dettagli.

