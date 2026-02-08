CronacaTorino
Chivasso, anziano rimane ustionato gravemente per aver alimentato la stufa con alcol
CHIVASSO – Lo scorso lunedì 2 febbraio 2026, un uomo di 77 anni è rimasto gravemente ustionato per aver alimentato la stufa con alcol. L’incidente domestico è avvenuto in un’abitazione di stradale Torino a Chivasso.
Dalla ricostruzione, sembra che l’anziano abbia versato alcol sulla stufa e sia stato colpito da un ritorno di fiamma che ha ustionato il 30% del suo corpo tra cui schiena, spalle, braccia e arti inferiori.
Sul posto immediatamente dopo l’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 della Croce Rossa di Chivasso. Considerata la gravità delle ferite, l’uomo è stato trasportato al Cto di Torino, specializzata per la cura dei grandi ustionati.
