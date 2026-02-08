Un’auto in fiamme a Torino, a Mirafiori: viabilità deviata

TORINO – Una Lancia Delta gialla è in fiamme su corso Unione Sovietica, vicino alla porta 14 di Mirafiori. Si è alzata un’alta colonna di fumo. Sul posto sono già intervenuti i Vigili del fuoco per estinguere l’incendio.

La viabilità è stata deviata sul contro viale. Non si ha notizia di feriti.

