Gli inquirenti valutano denunce per il linciaggio a Naudy Carbone dopo il femminicidio a Nizza

NIZZA MONFERRATO – L’assassino di Zoe Trinchero, Alex Manna, aveva istigato il linciaggio nei confronti di un’altra persona per depistare le indagini. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una denuncia per tentato linciaggio per le circa trenta persone che, in seguito all’invito di Alex, si sono radunate sotto l’abitazione del trentenne Naudy Carbone, a Nizza Monferrato (AT), da lui accusato del delitto. Gli inquirenti stanno valutando l’opportunità di procedere.

Naudy, musicista di origini nordafricane con una storia di fragilità alle spalle, questione è stato svegliato di soprassalto intorno alle due della notte da una folla inferocita. I Carabinieri erano accorsi, l’avevano messo in salvo e trattenuto in caserma più per proteggerlo che perché sospettato. I militari infatti, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, si erano trovati di fronte una piccola folla difficile da calmare. Alcuni giovani erano già saliti sulle scale del condominio, intenzionati a farsi giustizia in modo sommario.

