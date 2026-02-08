CronacaTorino
Torino, aggredito in strada con lo spray al peperoncino per sottrargli uno smartwatch
Un 39enne aggredito a Torino con spray al peperoncino: rubato lo smartwatch, salvati telefono e portafoglio grazie alle urla
TORINO – Si è sentito chiamare e quando si è girato gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino sugli occhi per sottrargli quanto aveva addosso. Questi i momenti concitati di ieri sera intorno alle 22 ricordati da Filippo, 39 enne, residente in Borgo Vittoria, vittima della rapina di uno smartwatch. Lui è riuscito a tenersi portafoglio e cellulare perché si è messo ad urlare attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti vicini, mettendo in fuga su un monopattino i due aggressori.
Hanno chiamato i soccorsi, poi l’arrivo dell’ambulanza per trasportarlo in ospedale al San Giovanni Bosco, dove è stato curato per le ferite riportate anche al volto.
Sembra che i rapinatori siano conosciuti in zona, ma Filippo dice che li aveva notati solo poco prima dell’aggressione e non aveva fatto in tempo a salire in macchina, ma sarebbe in grado di identificarli se li rivedesse.
