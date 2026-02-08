Seguici su

Basket maschile, Serie A: rimonta super della Bertram, a Tortona finisce 104 a 99 contro Trieste

Dopo un primo tempo in sordina, la squadra di Fioretti si sveglia e grazie a un Hubb letteralmente storico consolida il quinto posto in classifica
Marco Lovisolo

Pubblicato

11 secondi fa

il

TORTONA – Partita straordinaria alla Nova Arena di Tortona (AL). La 19ma giornata del campionato di Serie A di basket maschile vede il ritorno alla vittoria della Bertram Derthona Tortona, contro Pallacanestro Trieste, nel match giocato oggi alle 17.30. Finisce 104-99, con ben 37 punti di Hubb: per lui è record di punti in questa Serie A, nonché record storico per un giocatore del club di Tortona.

La sconfitta subìta nell’ultimo turno per mano di Udine (79-80) di fronte al proprio pubblico non ha condizionato i ragazzi di coach Fioretti, in grado di invertire la rotta fin da subito con Trieste, in uno scontro diretto per la 5ª posizione. Il primo tempo, in realtà, è stato dominato dagli ospiti, ma al rientro dagli spogliatoi la Bertram è sembrata rigenerata. La squadra di Fioretti prende il controllo della partita nei minuti finali arrivando a +10 sul 102-92. Trieste con l’ultimo tentativo si riavvicina fino al -3, ma non basta: i due punti sono del Derthona.

Con questo successo i piemontesi consolidano il quinto posto staccando proprio Trieste a +4. Per i giuliani arriva uno stop dopo tre vittorie di fila in campionato.

