Bra è campione d’Italia di hockey indoor sia con le donne che con gli uomini

Clamorosa doppietta delle squadre di Bra di Hockey indoor che hanno vinto sia il titolo femminile che quello maschile Elite nelle Final Four della Serie A che si sono giocate al Palarecord di Bologna.

La finalissima femminile ha visto il successo della Lorenzoni HF contro le cagliaritane dell’Amsicora campionesse uscenti. Le braidesi hanno vinto 3-2 agli shot out, dopo che i tempi regolari si erano chiusi 1-1.

Per le ragazze di Bra è il trentaseiesimo scudetto indoor.

Nella finale per il terzo posto il CUS Torino ha vinto 6-3 contro l’ HC Riva.

Nella finale maschile Bra si è confermato campione d’Italia conquistando il decimo titolo senior al coperto.

La vittoria è arrivata per 5-2 contro le estensi dell’ HC Bondeno.

La finale per il terzo posto è stata appannaggio dell HC Butterfly che ha vinto per 5-1 sui piemontesi del Valchisone.

