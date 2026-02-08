Seguici su

Bra è campione d’Italia di hockey indoor sia con le donne che con gli uomini

E’ il trentaseiesimo scudetto indoor per le donne e il decimo per gli uomini
Clamorosa doppietta  delle squadre di Bra di Hockey indoor che hanno vinto sia il titolo femminile che quello maschile Elite nelle  Final Four della Serie A che si sono giocate al Palarecord di Bologna.

La finalissima femminile ha visto il successo della Lorenzoni HF contro le cagliaritane dell’Amsicora campionesse uscenti. Le braidesi hanno vinto 3-2 agli shot out, dopo che i tempi regolari si erano chiusi 1-1.

Per le ragazze di Bra è il trentaseiesimo scudetto indoor.

Nella finale per il terzo posto il CUS Torino ha vinto 6-3 contro l’ HC Riva.

Nella finale maschile Bra si è confermato  campione d’Italia conquistando il decimo titolo senior al coperto.

La vittoria è arrivata per 5-2  contro le estensi dell’ HC Bondeno.

La finale per il terzo posto è stata appannaggio dell HC Butterfly che ha vinto per 5-1 sui piemontesi del Valchisone.

