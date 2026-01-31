Basket: la Bertram Derthona Tortona cade in casa 80-79 contro Udine

TORTONA – Niente da fare per la Bertram Derthona Tortona che, dopo la vittoria con la Guerri Napoli, cade in casa 80-79 contro l’APU Old Wild West Udine, con la tripla decisiva di Mirza Alibegovic negli ultimi secondi di partita. Non bastano i 21 punti con 6/12 dall’arco per Prentiss Hubb e i 17 punti di Christian Vital.

La partita

L’ex di giornata Semaj Christon inizia con il vento in poppa, mettendo a segno i primi sei punti di giornata per Udine, che va avanti 10-5 con 4:27 da giocare. La reazione della Bertram non tarda ad arrivare, con un parziale di 8-0 e le tre triple di Prentiss Hubb che consentono alla squadra di Mario Fioretti di concludere il primo quarto avanti 18-16.

Aumentano i giri dell’attacco del Derthona nel secondo quarto, con il contributo di capitan Baldasso (10 punti) e di Brekkott Chapman dalla lunetta; al contempo, aumenta l’intensità difensiva della Bertram, che concede solo alcune iniziative personali ad Udine. Al termine dei primi venti minuti, i padroni di casa conducono 41-34 dopo aver toccato anche il massimo vantaggio sul +10 nel secondo quarto.

Udine esce dagli spogliatoi con un’altra faccia e si riporta pienamente in partita, pareggiando i conti sul 46-46 con un arresto e tiro di Iris Ikangi a 6:21 minuti sul cronometro. Le due squadre si avvicinano possesso dopo possesso, con le triple da un lato dell’ex Mirza Alibegovic e dall’altro di uno scatenato Hubb. L’inerzia non cambia fino alla fine del quarto, con le due squadre appaiate sul 60-60.

La compagine allenata da Adriano Vertemati sembra imporre definitivamente la propria superiorità di giornata a inizio quarto quarto, trainata dal talento di Christon per toccare il temporaneo 68-60 dopo un 8-0 di parziale. Spinta dal proprio pubblico, la Bertram non molla e reagisce, tornando in vantaggio sul 72-70 con un 2+1 di Arturs Strautins (11 punti e 4 rimbalzi) con poco più di tre minuti da giocare.

Il finale di gara è al cardiopalma: Vital e Hubb danno la carica ai 3168 spettatori in Nova Arena con due triple da capogiro, ma Udine risponde a ogni colpo subito. Alibegovic e Mekowulu sono glaciali in lunetta e mantengono l’APU a galla, prima che il capitano di Udine infili dall’angolo la tripla della vittoria.

Appuntamento per il secondo weekend casalingo con la sfida alla Pallacanestro Trieste, domenica 8 febbraio alle 17:30.

Bertram Derthona Tortona – APU Old Wild West Udine 79-80 (18-16, 41-34, 60-60)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese