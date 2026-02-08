Non ce l’ha fatta Erik Pettavino, finanziere di Limone Piemonte travolto da una valanga in Valtellina

BERGAMO – Non ce l’ha fatta Erik Pettavino, 30 anni, originario di Limone Piemonte. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, i medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane finanziere, rimasto per due giorni tra la vita e la morte dopo essere stato travolto da una valanga durante un’esercitazione in Valtellina.

Pettavino, in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della provincia di Sondrio, stava operando insieme a un collega nella zona di Crocetta del Cardine, nel territorio di Madesimo, quando una massa di neve lo ha investito. Il collega, solo sfiorato dalla valanga, ha immediatamente dato l’allarme.

Trasportato d’urgenza a Bergamo in elicottero, il giovane di Limone Piemonte era stato sottoposto a trattamento Ecmo, una procedura di circolazione extracorporea per cuore e polmoni, ma le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi.

La notizia della morte ha raggiunto in serata Limone Piemonte, dove Erik era molto conosciuto e stimato per la sua passione per la montagna, lo sport e lo scialpinismo. In paese la notizia ha suscitato profonda commozione tra amici, conoscenti e quanti speravano in un epilogo diverso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese