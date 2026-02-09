CittadiniLavoroTorino
A Mirafiori formalizzata la proroga dei contratti di solidarietà per 200 lavoratori
“Resta il segno di una difficoltà produttiva che continua a gravare su queste persone”
TORINO – Fismic Confsal Torino ha annunciato la formalizzazione in queste ore della richiesta di rinnovo per ulteriori 12 mesi dei contratti di solidarietà in deroga che interessano circa 200 lavoratrici e lavoratori delle aree Preassembly & Logistic Unit della Carrozzeria di Mirafiori. Una misura che si inserisce in un contesto produttivo ancora complesso, segnato negli ultimi anni da un ampio ricorso agli ammortizzatori sociali.
In questa fase la proroga dei contratti di solidarietà in deroga rappresenta una garanzia di tutela salariale e di continuità del reddito per lavoratori che da troppo tempo vivono una condizione di forte incertezza. Tuttavia non può essere letta come una notizia positiva in sé, perché resta il segno di una difficoltà produttiva che continua a gravare su queste persone.
Ha dichiarato Calogero Taormina, responsabile Fismic Confsal Mirafiori.
L’obiettivo deve essere chiaro: utilizzare questo periodo per creare le condizioni affinché i lavoratori possano tornare a lavorare il più possibile, superando una gestione fondata esclusivamente sugli ammortizzatori sociali. La Fismic lavorerà affinché ogni opportunità produttiva, anche legata ai nuovi scenari industriali, venga concretamente utilizzata per aumentare l’occupazione e valorizzare tutte le professionalità presenti a Mirafiori.
