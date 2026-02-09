Pietro Tranchina dalla Valle di Susa alle Olimpiadi Milano – Cortina 2026 a rappresentare nello sci il Marocco

Il Marocco è rappresentato alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 da dallo sciatore di fondo Abderrahim Kemmissa e da Pietro Tranchina, che è stato anche il portabandiera nella cerimonia di apertura, che parteciperà alle gare di slalom e gigante.

Pietro Tranchina é nato in Valle Susa da padre italiano e madre marocchina ed è il primo sciatore marocchino ad aver partecipato alla Coppa del Mondo di sci. La sua famiglia gestisce una pizzeria a Cesana.

L’8 febbraio 2026 è stato il portabandiera della delegazione marocchina durante la cerimonia di apertura. Pietro è cresciuto sciando sulle Alpi piemontesi, ma ha scelto di gareggiare per il Marocco, paese di origine della madre, debuttando in Coppa del Mondo nella stagione 2025-2026 grazie anche all’ allenatore Thomas Bottero e allo skiman Simone Remolif.

