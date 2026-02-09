Seguici su

Torino, in casa aveva un chilo di cocaina nascosta in mezzo al riso: arrestato 42enne

L’attività di spaccio portata avanti in zona Vanchiglietta

TORINO – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

A seguito di attività info-investigativa, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato, in zona Vanchiglietta, un’attività di spaccio portata avanti da un uomo residente nel quartiere.

Nel corso degli accertamenti i poliziotti rintracciavano l’uomo che, in compagnia di una donna, usciva dal proprio alloggio per salire su una autovettura posteggiata nelle vicinanze.

Sottoposti a controllo personale e domiciliare gli operatori hanno rinvenuto 215 € in banconote di piccolo taglio e una busta, nascosta tra il riso sfuso, contenente quasi un chilo di cocaina, oltre a materiale da confezionamento, da taglio e a diversi involucri in plastica trasparente contenente la stessa sostanza stupefacente.

