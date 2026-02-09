Crans Montana, Elsa Rubino subisce un nuovo intervento: troppo grave per il trasporto in Italia

ZURIGO – Si trova ancora all’ospedale di Zurigo, Elsa Rubino, la 15enne rimasta gravemente ustionata dall’incendio di Capodanno al bar “Le Constellation” di Crans Montana, in Svizzera. Ha subito un nuovo intervento dopo il risveglio dal coma farmacologico. L’intervento, durato ore, serve per curare le ustioni che la ragazza ha sul 60% del corpo.

I suoi genitori, sempre al suo fianco, sono stati riconosciuti dalla giovane al risveglio dal coma indotto con farmaci e con il pensiero a Elsa le sono vicini anche i compagni e la comunità di Biella.

Per ora le sue condizioni sono state valutate troppo gravi dai medici per un trasporto in Italia, la 15enne era tra i feriti più gravi dopo il rogo che ha distrutto il bar”Le Constellation” facendo 41 vittime e oltre 115 feriti.

