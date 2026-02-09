AlessandriaCronaca
Incendio in un appartamento di Casaleggio Boiro: morta 79enne, ferito il figlio 55enne
L’ambulanza del 118 di Ovada è intervenuta senza poter fare nulla per la donna
CASALEGGIO BOIRO – Una pensionata di 79 anni è morta nell’incendio della sua abitazione in località Cascina Bregna a Casaleggio Boiro, nell’alessandrino. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. L’ambulanza del 118 di Ovada è intervenuta senza poter fare nulla per la donna, mentre il figlio 55enne è stato portato in ospedale a Novi Ligure in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ovada, per accertare l’abitabilità del piano superiore in cui vivono figlio, nuora e nipote.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca1 giorno fa
Un’auto in fiamme a Torino, a Mirafiori: viabilità deviata
Asti2 giorni fa
Nizza Monferrato, svolta nell’omicidio di Zoe Trinchero: un amico confessa
Cronaca18 ore fa
Torino, aggredito in strada con lo spray al peperoncino per sottrargli uno smartwatch
Cronaca2 giorni fa
Villa svaligiata in pieno giorno a Moncalieri: bottino da decine di migliaia di euro
Cronaca6 ore fa
Al Mauriziano di Torino un 24enne ubriaco ha perso una pistola, ritrovata su una barella
Alessandria6 secondi fa
Incendio in un appartamento di Casaleggio Boiro: morta 79enne, ferito il figlio 55enne
Meteo8 minuti fa
Torino, previsioni meteo del 10 febbraio 2026
Cultura59 minuti fa