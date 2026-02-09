Incendio in un appartamento di Casaleggio Boiro: morta 79enne, ferito il figlio 55enne

CASALEGGIO BOIRO – Una pensionata di 79 anni è morta nell’incendio della sua abitazione in località Cascina Bregna a Casaleggio Boiro, nell’alessandrino. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. L’ambulanza del 118 di Ovada è intervenuta senza poter fare nulla per la donna, mentre il figlio 55enne è stato portato in ospedale a Novi Ligure in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ovada, per accertare l’abitabilità del piano superiore in cui vivono figlio, nuora e nipote.

