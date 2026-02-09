Seguici su

Va a fare denuncia dai carabinieri di Crescentino, ma è lui ad essere arrestato

Non doveva ritornare prima dei 5 anni, ma si trovava a Crescentino

Carabinieri

CRESCENTINO – Uno straniero di 42 anni si è presentato alla caserma dei carabinieri di Crescentino per sporgere denuncia, ma alla fine è stato lui ad essere arrestato. Senza documenti, l’uomo è stato fermato e dopo i rilievi dattiloscopici è risultato irregolare sul territorio italiano, già espulso ed rimpatriato nell’agosto 2024.

Non doveva ritornare prima dei 5 anni, ma si trovava a Crescentino. Così, è stato portato nella casa circondariale di Vercelli con l’accusa di violazione del divieto di reingresso. Sono in corso le procedure per l’espulsione e il rimpatrio.

