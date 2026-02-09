TORINO – Continua il nostro viaggio tra i locali del Piemonte. Vi abbiamo già raccontato quali sono le migliori 10 trattorie tipiche di cucina piemontese a Torino ed oggi vediamo quali sono le 10 migliori trattorie di cucina tipica piemontese in Piemonte.

Come sempre si tratta di suggerimenti assolutamente soggettivi. Potete dirci nei commenti se ne conoscete altre che meritano di essere indicate in questa classifica.

Le 10 migliori trattorie di cucina tipica piemontese in Piemonte

Trattoria della Posta

Monforte d’Alba

Storica trattoria di territorio

Rating circa 4,7

Classici langaroli fatti come una volta

Osteria da Gemma

Roddino

Valutazione altissima (circa 4,7 con migliaia di recensioni)

Famosa per tajarin, bollito e antipasti piemontesi

Osteria Veglio

La Morra

Tradizione piemontese con vista sulle colline

Molto amata dagli appassionati di cucina delle Langhe

Le Torri

Castiglione Falletto

Rating intorno a 4,7

Ottimo rapporto qualità-prezzo e cucina tipica

Trattoria nelle Vigne

Diano d’Alba

Migliaia di recensioni e punteggio alto

Menu piemontese classico con prodotti locali

Osteria del Boccondivino

Bra

Locale storico legato alla cultura Slow Food

Cucina piemontese tradizionale curata

Trattoria Del Bollito

Alba

Famosa per bollito misto e piatti di tradizione

Fascia prezzo media

Osteria del Vicoletto

Alba

Tipica osteria piemontese molto apprezzata

Atmosfera informale

Osteria del Borgo

Carrù

Zona celebre per il bollito

Rating circa 4,7

Cantina dei Cacciatori

Monteu Roero

Cucina piemontese molto autentica

Ottima reputazione tra chi cerca locali “veri”

