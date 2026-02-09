Seguici su

Quali sono le 10 migliori trattorie di cucina tipica piemontese in Piemonte

Scopri le migliori trattorie di cucina tipica del Piemonte
TORINO – Continua il nostro viaggio tra i locali del Piemonte. Vi abbiamo già raccontato quali sono le migliori 10 trattorie tipiche di cucina piemontese a Torino ed oggi vediamo quali sono le 10 migliori trattorie di cucina tipica piemontese in Piemonte.

Come sempre si tratta di suggerimenti assolutamente soggettivi. Potete dirci nei commenti se ne conoscete altre che meritano di essere indicate in questa classifica.

Le 10 migliori trattorie di cucina tipica piemontese in Piemonte

Trattoria della Posta

Monforte d’Alba

  • Storica trattoria di territorio
  • Rating circa 4,7
  • Classici langaroli fatti come una volta

Osteria da Gemma

Roddino

  • Valutazione altissima (circa 4,7 con migliaia di recensioni)
  • Famosa per tajarin, bollito e antipasti piemontesi

Osteria Veglio

La Morra

  • Tradizione piemontese con vista sulle colline
  • Molto amata dagli appassionati di cucina delle Langhe

Le Torri

Castiglione Falletto

  • Rating intorno a 4,7
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo e cucina tipica

Trattoria nelle Vigne

Diano d’Alba

  • Migliaia di recensioni e punteggio alto
  • Menu piemontese classico con prodotti locali

Osteria del Boccondivino

Bra

  • Locale storico legato alla cultura Slow Food
  • Cucina piemontese tradizionale curata

Trattoria Del Bollito

Alba

  • Famosa per bollito misto e piatti di tradizione
  • Fascia prezzo media

Osteria del Vicoletto

Alba

  • Tipica osteria piemontese molto apprezzata
  • Atmosfera informale

Osteria del Borgo

Carrù

  • Zona celebre per il bollito
  • Rating circa 4,7

Cantina dei Cacciatori

Monteu Roero

  • Cucina piemontese molto autentica
  • Ottima reputazione tra chi cerca locali “veri”
