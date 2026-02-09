EnogastronomiaPiemonte
TORINO – Continua il nostro viaggio tra i locali del Piemonte. Vi abbiamo già raccontato quali sono le migliori 10 trattorie tipiche di cucina piemontese a Torino ed oggi vediamo quali sono le 10 migliori trattorie di cucina tipica piemontese in Piemonte.
Come sempre si tratta di suggerimenti assolutamente soggettivi. Potete dirci nei commenti se ne conoscete altre che meritano di essere indicate in questa classifica.
Le 10 migliori trattorie di cucina tipica piemontese in Piemonte
Trattoria della Posta
Monforte d’Alba
- Storica trattoria di territorio
- Rating circa 4,7
- Classici langaroli fatti come una volta
Osteria da Gemma
Roddino
- Valutazione altissima (circa 4,7 con migliaia di recensioni)
- Famosa per tajarin, bollito e antipasti piemontesi
Osteria Veglio
La Morra
- Tradizione piemontese con vista sulle colline
- Molto amata dagli appassionati di cucina delle Langhe
Le Torri
Castiglione Falletto
- Rating intorno a 4,7
- Ottimo rapporto qualità-prezzo e cucina tipica
Trattoria nelle Vigne
Diano d’Alba
- Migliaia di recensioni e punteggio alto
- Menu piemontese classico con prodotti locali
Osteria del Boccondivino
Bra
- Locale storico legato alla cultura Slow Food
- Cucina piemontese tradizionale curata
Trattoria Del Bollito
Alba
- Famosa per bollito misto e piatti di tradizione
- Fascia prezzo media
Osteria del Vicoletto
Alba
- Tipica osteria piemontese molto apprezzata
- Atmosfera informale
Osteria del Borgo
Carrù
- Zona celebre per il bollito
- Rating circa 4,7
Cantina dei Cacciatori
Monteu Roero
- Cucina piemontese molto autentica
- Ottima reputazione tra chi cerca locali “veri”
