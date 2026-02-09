Museo Nazionale del Cinema di Torino: anteprima de Il mago del Cremlino di Olivier Assayas e retrospettiva

TORINO – Dal 7 al 28 febbraio 2026 il Museo Nazionale del Cinema dedica una retrospettiva a Olivier Assayas al Cinema Massimo di Torino, accompagnata dall’anteprima del suo nuovo film Il mago del Cremlino, in uscita nelle sale italiane dal 12 febbraio. Il regista incontrerà il pubblico martedì 10 febbraio alle 20.15 in dialogo con Carlo Chatrian, prima della proiezione delle 20.45.

Nato a Parigi nel 1955, già redattore dei Cahiers du Cinéma e sceneggiatore per André Téchiné, Assayas ha esordito nel lungometraggio nel 1986 con Désordre, aprendo un percorso autoriale segnato dall’attenzione ai personaggi, alla sperimentazione linguistica e al rapporto tra realtà e finzione. Il suo cinema, spesso centrato su figure femminili complesse, si distingue per uno stile libero e in costante movimento, capace di rinnovare il racconto cinematografico.

Al centro dell’omaggio torinese c’è Il mago del Cremlino, ambientato nella Russia dei primi anni Novanta, dopo il crollo dell’Urss. Il film segue l’ascesa di Vadim Baranov, giovane intellettuale e produttore televisivo che diventa lo stratega comunicativo di un ex funzionario del Kgb destinato a emergere come leader del Paese: Vladimir Putin. Tra potere, manipolazione e sentimenti, la vicenda esplora i confini tra verità e costruzione politica, offrendo uno sguardo sui meccanismi che governano il consenso.

