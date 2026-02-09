TORINO – A Torino, martedì 10 febbraio 2026 sarà una giornata dal carattere pienamente invernale, con nuvolosità estesa, precipitazioni deboli e un clima complessivamente umido e fresco. Il tempo risentirà dell’afflusso di correnti umide, che manterranno il cielo spesso coperto, senza variazioni significative.

Mattino: molte nubi e deboli piogge

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge sparse, più insistenti nelle prime ore del giorno. Gli accumuli previsti saranno contenuti, attorno ai 2 millimetri. Le temperature minime si manterranno sui 6°C, mentre i venti deboli da Nord-Nordest non apporteranno significi cambiamenti al quadro meteorologico.

Pomeriggio: fenomeni in attenuazione ma cielo chiuso

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno a temporaneamente attenuarsi, lasciando spazio a una fase più asciutta. Il cielo resterà tuttavia uniformemente coperto, con scarse possibilità di schiarite. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre lo zero termico, attorno ai 1196 metri, favorirà nevicate deboli sulle Alpi occidentali, senza interessare le aree di pianura.

Sera: nuove piogge in arrivo

Dalla sera è attesa una nuova ripresa delle piogge deboli, che accompagnerà la città verso una notte grigia e umida. Anche in questo caso non sono previste criticità: nessuna allerta meteo è attiva su Torino. L’intera regione sarà interessata da nuvolosità diffusa, con piogge deboli su pianure e pedemontane e nevicate sulle Alpi, in un contesto di instabilità debole ma persistente.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 11 febbraio: variabilità con piogge deboli residue;

variabilità con piogge deboli residue; Giovedì 12 febbraio: tempo variabile, con nubi alternate a brevi schiarite;

tempo variabile, con nubi alternate a brevi schiarite; Venerdì 13 febbraio: tempo soleggiato e clima più asciutto.

