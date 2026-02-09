Discarica abusiva in un bosco di Gassino Torinese: denunciato uno dei proprietari

GASSINO TORINESE – Il sequestro di un’area privata di oltre 2mila metri quadrati nei boschi di Gassino Torinese è scattato a seguito di un controllo ambientale dei carabinieri forestali del nucleo di Torino, con il supporto tecnico di Arpa Piemonte.

Durante un primo sopralluogo, effettuato nei pressi di una zona boschiva, i militari hanno individuato un’area recintata apparentemente inattiva, ma con materiali depositati direttamente sul suolo e alcuni veicoli parcheggiati su terreno non pavimentato. L’assenza di persone sul posto e l’accesso chiuso hanno portato ad approfondire gli accertamenti.

Nel controllo successivo è emersa la presenza di numerosi rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi: veicoli in stato di abbandono, pneumatici fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali edili, pannelli fonoassorbenti, estintori e altri scarti eterogenei. Parte dei rifiuti risultava coperta dalla vegetazione spontanea, rendendo più complessa la loro immediata caratterizzazione.

In mancanza di documentazione idonea a giustificare il deposito, è stata ipotizzata la violazione della normativa ambientale sull’abbandono e sullo stoccaggio incontrollato di rifiuti. L’area è stata quindi sottoposta a sequestro probatorio insieme al materiale presente e uno dei proprietari del terreno è stato denunciato come presunto responsabile.

