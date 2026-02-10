Seguici su

Caselle Torinese: esce di strada con l’auto, si ribalta e muore

É successo in via Mappano
Sandro Marotta

Pubblicato

35 minuti fa

il

TORINO – A Caselle Torinese nel pomeriggio di oggi un’auto si è ribaltata ed è finita in un canale. A causa dell’impatto, il conducente si è ferito gravemente e poco dopo è morto. Sul posto il 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. La viabilità lungo via Mappano, il luogo dell’impatto, è fortemente rallentata.

