TORINO – La giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 a Torino sarà caratterizzata da un contesto atmosferico variabile ma complessivamente stabile, tipico di una fase di transizione invernale. Dopo un avvio con nubi sparse alternate a schiarite, il tempo tenderà a migliorare ulteriormente nel corso della giornata, con ampie aperture serali. Solo nella notte sono previste debolissime precipitazioni, senza conseguenze rilevanti.

Mattino: variabilità diffusa e temperature sopra media

Nelle prime ore del giorno il cielo su Torino si presenterà irregolarmente nuvoloso, con alternanza tra nubi e schiarite già dalle prime ore del mattino. Il contesto rimarrà asciutto, senza fenomeni di rilievo, e con una temperatura minima attorno ai 6°C, valore leggermente superiore alle medie stagionali. I venti deboli dai quadranti settentrionali contribuiranno a mantenere una sensazione di aria fresca, ma senza particolari disagi. Lo zero termico, posizionato intorno ai 2175 metri, confermerà un quadro climatico relativamente mite per il periodo.

Pomeriggio: schiarite più ampie e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a diradarsi ulteriormente, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, soprattutto sulla pianura torinese. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, favorendo condizioni climatiche nel complesso gradevoli per il mese di febbraio. I venti ruoteranno gradualmente dai quadranti meridionali, restando comunque deboli, mentre la stabilità atmosferica garantirà un pomeriggio asciutto e senza precipitazioni.

Sera: tempo stabile e cieli in progressiva apertura

In serata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite che renderanno il contesto tranquillo e stabile. Le condizioni saranno favorevoli anche alla dispersione delle nubi basse, in un quadro meteorologico decisamente più aperto rispetto alle ore mattutine. Durante la notte, a partire dalle ore più avanzate, è atteso un debole peggioramento, con la possibilità di precipitazioni molto leggere, pari a circa 0,3 millimetri. Si tratterà di fenomeni sporadici e di scarsa intensità, senza impatti significativi sulla viabilità o sulle attività quotidiane.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 12 febbraio: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite; Venerdì 13 febbraio: variabilità più accentuata, con possibilità di piogge deboli;

variabilità più accentuata, con possibilità di piogge deboli; Sabato 14 febbraio: persiste una instabilità leggera, senza fenomeni intensi.

