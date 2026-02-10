È Davide Della Giovampaola il 55enne morto a Caselle Torinese dopo essere uscito di strada con l’auto

CASELLE TORINESE – Nel pomeriggio di oggi il 55enne Davide Della Giovampaola, residente a Caselle Torinese, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con l’automobile.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, l’uomo era alla guida della propria Fiat Panda quando, su via Mappano a Caselle Torinese, è uscito fuori strada. Il veicolo si è ribaltato finendo in un canale e Della Giovampaola ha riportato ferite gravissime.

Sul luogo sono subito giunti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri di Venaria Reale per i rilievi del caso, i vigili del fuoco con squadre dai distaccamenti di Caselle Torinese, Torino Centrale e del nucleo speleo-alpino-fluviale. La polizia locale ha gestito la viabilità; la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo.

