La ministra del Turismo Daniela Santanchè indagata (ancora una volta) per bancarotta

MILANO – Ancora un’altra ipotesi di bancarotta per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, indagata a Milano per il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021.

Si tratta di una nuova accusa poiché la ministra piemontese è già indagata per bancarotta fraudolenta nell’inchiesta per il fallimento della Ki Group, finita in liquidazione giudiziale il 9 gennaio 2024, assieme all’ex compagno Canio Mazzaro, al fratello Michele Mazzaro e ad altri ex amministratori. Santanchè è stata presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dell’azienda dal 20 aprile 2019 al 31 dicembre 2021.

Nei mesi scorsi, poi, sempre nelle indagini della Procura diretta da Marcello Viola, con l’aggiunto Roberto Pellicano e il pm Luigi Luzi, da poco affiancato da collega Guido Schininà, è stata depositata la relazione del liquidatore anche su Bioera, la capogruppo fallita a fine 2024 di cui la parlamentare è stata presidente fino al 2021.

Dopo il deposito di quella relazione, riporta Ansa, è stato aperto un altro fascicolo per bancarotta, che ha portato alla nuova iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri, della ministra, assieme sempre a Mazzaro. Nella sentenza della liquidazione giudiziale si parlava di un “patrimonio netto negativo”, ossia un ‘buco’ per Bioera, di circa 8 milioni di euro.

Il 5 giugno 2025, poi, è fallita, sempre con annesse ulteriori possibili grane giudiziarie per profili di bancarotta, un’altra delle società del gruppo, la Ki Group Holding spa. Su questo fronte si attende il deposito della relazione del liquidatore e poi i tre casi dovrebbero essere riuniti in un unico fascicolo, con più indagati e imputazioni, in vista della chiusura delle indagini. Si indaga, in generale, per ipotesi di bancarotta da reati societari, come il falso in bilancio, e di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose.

La Santanchè è già processo per falso in bilancio nel caso Visibilia, gruppo editoriale da lei fondato e da cui ha dismesso cariche e quote. Tra le persone coinvolte nel procedimento anche il compagno della ministra, Dimitri Kunz, più le tre società del gruppo editoriale: Visibilia Editore, Visibilia Editrice e Visibilia Srl in liquidazione; l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero, la nipote Silvia Garnero.

L’indagine è partita dalle denunce di alcuni soci di minoranza, tra cui l’imprenditore Giuseppe Zeno e altri piccoli azionisti, sulle presunte irregolarità nei conti della società. Questo per quanto riguarda il filone del falso in bilancio.

È stato disposto il rinvio a giudizio anche per i consiglieri del cda Davide Mantegazza, Massimo Cipriani e Federico Celoria che ha chiesto di patteggiare. Imputati infine coloro che si sono alternati come presidente e membri del collegio dei sindaci Massimo Gabelli, Mara Luisa Sartori, Gianluca Dan, Enzo Dalla Riva, Nadia Bonelli, Federico Stricagnolo e Giorgio Mangiaracina.

Visibilia Editore spa, guidata dall’amministratore giudiziario nominato dal tribunale Maurizio Irrera, e un’altra delle società coinvolte hanno chiesto di patteggiare una multa e sanzione amministrativa. Nel procedimento sono costituiti come parte civile tre degli azionisti di minoranza della Editore dai cui esposti sulle “gravi irregolarità” sono partiti i procedimenti civili e le indagini penali della Procura di Milano.

La ministra Santanchè è in udienza preliminare (sospesa in attesa di un’udienza della Consulta) per la truffa aggravata all’Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, sempre sul capitolo Visibilia. L’accusa è che la ministra abbia usato irregolarmente dei soldi dello Stato e che li abbia destinati ad altri scopi rispetto alla cassa integrazione, per cui invece erano previsti.

