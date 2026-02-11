Ciclista investito da un camion a Tortona: muore sul colpo

TORTONA – Questa mattina, mercoledì 11 febbraio, intorno alle 10:30, alla rotonda Liebig di Tortona, un ciclista è stato investito da un camion mentre affrontava la rotatoria.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista avrebbe sorpassato due camion all’ingresso della rotonda. Uno dei veicoli, proveniente da Alessandria e diretto verso Genova, non avrebbe visto la bicicletta e l’avrebbe travolta. L’uomo è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, la polizia locale e i carabinieri. La rotonda è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato, gestito dalle forze dell’ordine, in attesa di completare i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

