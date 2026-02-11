AlessandriaCronaca
Scuola elementare di Valenza chiusa per escrementi di topo
Attività ridotta e mensa sospesa fino a fine settimana
ALESSANDRIA – Una scoperta sgradita ha costretto alla chiusura parziale della scuola elementare 7 Fratelli Cervi di Valenza. Ieri, martedì 10 febbraio, nell’istituto sono stati trovati escrementi di topo, costringendo il Comune a sospendere alcune attività per motivi di sicurezza sanitaria.
Da oggi, mercoledì 11 febbraio, i bambini frequenteranno la scuola con alcune limitazioni: la mensa resterà chiusa e i pasti dovranno essere portati da casa.
L’Asl ha già effettuato un sopralluogo su richiesta del Comune, ma un nuovo controllo è previsto per lunedì 16 febbraio, giorno di Carnevale, per verificare la completa sicurezza dell’istituto. Nel frattempo, le lezioni proseguiranno regolarmente nelle aree sicure, mentre la mensa rimarrà sospesa per precauzione.
