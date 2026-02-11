La Reale Mutua Basket schiacciata a Livorno, Torino perde ancora

TORINO – La Reale Mutua Basket Torino non sa più vincere. A Livorno arriva la quinta sconfitta consecutiva ed è una sconfitta senza appello. Il risultato finale è 87-62 ma il divario è stato ben più ampio dei 25 punti finali.

Nel primo quarto scende in campo solo la Libertas Livorno ed il parziale si chiude con un imbarazzante 31-4 che stoppa subito qualsiasi ambizione di Torino. La situazione peggiora nel secondo quarto e si arriva a metà gara con Livorno avanti di 40 punti: una debacle.

Peggio non può andare ed infatti Torino rialza la testa, ma a Livorno basta davvero solo controllare la situazione. Così si arriva senza problemi all’87-62 finale. Per Torino è notte fonda.

