Seppellisce il cadavere della madre vicino alla Palazzina di Stupinigi, trovato il corpo

TORINO – Si è concluso con un tragico ritrovamento il giallo legato alla scomparsa di una donna residente a Piobesi Torinese, di cui non si avevano più notizie da circa un mese. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in un’area boschiva nei pressi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, tra i territori di Vinovo e Nichelino.

Il ritrovamento è avvenuto dopo ore di ricerche condotte da carabinieri e vigili del fuoco, che nel tardo pomeriggio si erano presentati a casa del figlio.

In un primo momento l’uomo avrebbe riferito agli investigatori che la donna fosse partita per un viaggio. Tuttavia, nel corso degli accertamenti, la versione fornita sarebbe cambiata radicalmente. E’ stato infatti lo stesso figlio ad accompagnare i militari nel luogo in cui era stato occultato il corpo, che era in avanzato stato di decomposizione.

“L’ho trovata morta. Vi porto dove l’ho seppellita”, avrebbe dichiarato ai carabinieri, aprendo scenari investigativi ancora tutti da chiarire.

Al momento resta infatti da stabilire se il decesso sia avvenuto per cause naturali e l’uomo abbia occultato il cadavere senza denunciare la morte oppure se si tratti di un omicidio. I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e definire eventuali responsabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese