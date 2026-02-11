CuneoNovaraSportTorino
Volley femminile: vince Novara, perde Cuneo, al Monviso il derby con Chieri
I risultati delle piemontesi
TORINO – Turno infrasettimanale per il campionato di serie A1 di volley femminile. Bene Novara, che vince a Macerata, male Cuneo, sconfitta in casa da Bergamo, mentre il derby tra Monviso e Chieri se lo aggiudicano le padrone di casa.
La Igor Gorgonzola Novara si impone nettamente sulla Cbf Balducci Hr Macerata, con un netto 0-3 dato dai parziali di 22-25, 31-33, 16-25.
La Honda Cuneo Granda Volley viene invece sconfitta 1-3 in casa da Bergamo. Cuneo si aggiudica il primo set 26-24 ma poi cede sempre lottando 24-26, 21-25, 22-25.
Il derby tra Wash4green Monviso Volley e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se lo aggiudicano le pinelle 3-1, con i parziali di 25-18, 25-22, 22-25, 25-23.
