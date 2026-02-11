Rivoli, guida scooter con patente revocata da 15 anni: maxi multa e mezzo sequestrato

RIVOLI – Nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio 2026 a Cascine Vica, una pattuglia della polizia locale ha fermato un ciclomotore nei pressi del municipio per le consuete verifiche.

Fin dai primi accertamenti, la situazione è apparsa irregolare. Il mezzo è infatti risultato privo di copertura assicurativa e con la revisione scaduta. Ma il quadro si è aggravato ulteriormente quando gli agenti hanno controllato i documenti del conducente.

Alla guida dello scooter c’era un uomo di Rivoli, sulla quarantina, che circolava nonostante la patente gli fosse stata revocata da oltre quindici anni. Una violazione particolarmente grave che ha inevitabilmente fatto scattare provvedimenti severi.

Per il quarantenne sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 6mila euro. Il ciclomotore è stato inoltre sequestrato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese