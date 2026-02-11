Tubatura esplode in stazione: a Torino Porta Nuova treni cancellati e ritardi fino a 40 minuti

TORINO – Nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione di Torino Porta Nuova, intorno alle 18.15, la circolazione ferroviaria è stata improvvisamente interrotta per una perdita d’acqua. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e lo stop temporaneo ai convogli in transito nello scalo ferroviario.

A causare l’emergenza è stata l’esplosione di una tubatura dell’acqua, che ha richiesto un intervento di messa in sicurezza dell’area.

La circolazione dei treni è rimasta sospesa per circa tre quarti d’ora, fino alle 19, con inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario del tardo pomeriggio, una delle fasce orarie più frequentate da pendolari e viaggiatori.

Diversi i disagi segnalati: alcuni treni, in particolare regionali, sono stati cancellati, mentre altri hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti. Tra i convogli coinvolti anche l’Intercity 510 proveniente da Salerno, che avrebbe dovuto arrivare a Torino Porta Nuova alle 18.45 ma ha terminato la propria corsa alla stazione di Torino Lingotto.

La situazione è progressivamente tornata alla normalità dopo la messa in sicurezza dell’impianto idrico e la ripresa della circolazione. Restano tuttavia i disagi per i passeggeri rimasti coinvolti nei ritardi e nelle soppressioni.

