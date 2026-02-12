Arrestato a Nichelino con oltre 5 chili di cocaina nascosti in casa

TORINO – Prima i sospetti, poi il pedinamento e infine l’arresto. La polizia di Torino ha arrestato un uomo con l’accusa di traffico di droga, sequestrando oltre 5,5 kg di cocaina. L’indagine è partita da una segnalazione e ha portato la squadra mobile di Torino a monitorare l’uomo a Nichelino. Fermato per un controllo, ha fornito spiegazioni poco convincenti sulla sua presenza nello stabile.

La perquisizione dell’appartamento a lui collegato ha permesso di trovare cinque panetti di cocaina nascosti nel controsoffitto. La droga, destinata allo spaccio locale e dal valore stimato di 150mila euro, è stata sequestrata e l’uomo arrestato

