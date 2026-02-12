Al Koelliker di Torino arriva la riabilitazione cardiologica ambulatoriale

TORINO – L’Ospedale Koelliker di Torino è il primo in Piemonte ad attivare la riabilitazione cardiologica ambulatoriale, anche in convenzione con il SSN.

Si tratta di un programma terapeutico personalizzato rivolto a persone che hanno affrontato infarto miocardico, interventi cardiochirurgici, impianto di tavi, impianto di stent coronarici, scompenso cardiaco o altre patologie cardiovascolari che richiedono un recupero funzionale guidato. Un percorso che integra esercizio fisico controllato, monitoraggio clinico e supporto psicologico, con l’obiettivo di ridurre il rischio di nuovi eventi, migliorare la capacità funzionale e favorire un ritorno rapido e sicuro alla vita quotidiana.

Il servizio è garantito da cardiologi, fisioterapisti e dietologi dedicati.

“L’obiettivo di questo nuovo servizio – spiega il prof. Sebastiano Marra, Primario Emerito di Cardiologia della Città della Salute e della Scienza di Torino e responsabile dell’unità cardiologia dell’Ospedale Koelliker – è permettere al paziente che presenta un quadro clinico compatibile di vivere la riabilitazione fuori da un ricovero ospedaliero, senza allontanarsi dal proprio ambiente familiare e sociale. Le evidenze scientifiche e le raccomandazioni della Società Europea di Cardiologia indicano, ove possibile, la riabilitazione ambulatoriale, applicabile in quasi il 50% dei casi”.

