TORINO – A Torino, venerdì 13 febbraio 2026 sarà una giornata inizialmente tranquilla, con cieli poco nuvolosi e temperature miti, ma destinata a cambiare volto nel corso delle ore. Dal tardo pomeriggio, infatti, è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi accompagnati da piogge serali. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, mentre la minima si attesterà sui 6°C. Lo zero termico sarà elevato, intorno ai 2060 metri, mentre i venti moderati cambieranno direzione nel corso della giornata. Nessuna allerta meteo in atto.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima primaverile

La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, grazie a una residua influenza dell’alta pressione. I venti moderati da Sud-Sudovest favoriranno un clima sorprendentemente mite per metà febbraio, con temperature in rapido aumento già nelle ore centrali. Le condizioni saranno ideali per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio: peggioramento graduale

Dal pomeriggio, l’arrivo di aria più umida determinerà un aumento progressivo della nuvolosità. Il cielo tenderà a coprirsi, soprattutto sulla pianura torinese, mentre i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, segnalando un cambio di circolazione. Le temperature resteranno comunque elevate, grazie allo zero termico sopra i 2000 metri.

Sera: piogge diffuse e cielo coperto

In serata, il peggioramento sarà più evidente, con piogge deboli ma diffuse e accumuli complessivi intorno ai 5 mm. Non si escludono brevi rovesci, soprattutto sulle aree occidentali della pianura. Sulle Alpi occidentali, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso solo alle quote più elevate.

Tendenza meteo Torino

Sabato 14 febbraio: tempo variabile, con alternanza di schiarite e piogge leggere;

tempo variabile, con alternanza di schiarite e piogge leggere; Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata, clima asciutto e stabile;

giornata soleggiata, clima asciutto e stabile; Lunedì 16 febbraio: prevalenza di sole, con temperature miti.

