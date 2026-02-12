Tyvak International rafforza il ruolo di Torino dello spazio: al via lo sviluppo del CubeSat “Farinella” per la missione ESA su Apophis

TORINO – Tyvak International consolida la propria posizione nella space economy europea con la firma del contratto per lo sviluppo di “Farinella”, il primo CubeSat 6U della missione RAMSES dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), diretta verso l’asteroide Apophis. Il progetto, supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana, rappresenta un nuovo traguardo per l’azienda torinese e segna la continuità industriale avviata con Milani, il CubeSat realizzato per la missione Hera.

Dopo la chiusura della Critical Design Review (CDR) a gennaio 2026, il programma entra ora nella fase di implementazione, con l’obiettivo di consegnare il satellite in tempo per il lancio della missione previsto nel 2028. Il CubeSat è dedicato allo scienziato italiano Paolo Farinella, figura di riferimento nello studio degli asteroidi.

Una missione chiave per la sicurezza planetaria

La missione RAMSES rientra nel programma Space Safety dell’ESA e avrà un ruolo centrale nello studio dell’asteroide Apophis durante il suo passaggio ravvicinato alla Terra previsto per il 13 aprile 2029. In quell’occasione, il corpo celeste transiterà a una distanza inferiore all’orbita geostazionaria, un evento estremamente raro che offrirà un’opportunità scientifica unica.

L’obiettivo principale sarà analizzare gli effetti dell’interazione gravitazionale terrestre sulla struttura dell’asteroide, raccogliendo immagini e dati utili a migliorare i modelli matematici e rafforzare le strategie di difesa planetaria contro oggetti potenzialmente pericolosi.

Se in passato Apophis era stato considerato un possibile rischio di impatto, oggi è visto come un laboratorio naturale per comprendere meglio la struttura e il comportamento degli asteroidi. La vicinanza alla Terra potrebbe infatti modificarne morfologia interna ed esterna, offrendo dati preziosi alla comunità scientifica internazionale.

Il ruolo del CubeSat Farinella

All’interno del satellite RAMSES, sviluppato da OHB Italia, Farinella sarà uno dei due CubeSat incaricati delle indagini scientifiche. La piccola sonda sarà dotata di:

Radar a bassa frequenza, per analizzare il sottosuolo dell’asteroide

Horus, strumento ottico che fungerà anche da camera di navigazione

Vista, rivelatore di polveri già utilizzato con successo su Milani

L’obiettivo è raccogliere dati multidisciplinari per ampliare le conoscenze sugli asteroidi e migliorare le tecnologie di protezione del pianeta.

Leadership industriale europea

Tyvak International guiderà un consorzio europeo composto da aziende e università, su mandato dell’ESA. Il nuovo incarico conferma la fiducia nelle capacità ingegneristiche e operative dell’azienda, in particolare nel settore dei piccoli satelliti ad alta complessità.

Il contributo diretto alla missione rafforza il ruolo dell’azienda nelle sfide scientifiche della space economy contemporanea, con un focus su innovazione tecnologica, affidabilità industriale e collaborazione internazionale.

«Siamo entusiasti di affrontare la sfida di consegnare una piccola sonda spaziale che possa dare un grande contributo allo studio dell’asteroide Apophis durante il suo storico fly-by ravvicinato alla Terra», ha dichiarato Fabio Nichele, amministratore delegato di Tyvak International. «Questa missione dimostra la forza della collaborazione industriale europea e il ruolo chiave che i piccoli satelliti possono avere nello sviluppo della scienza e della difesa planetaria. RAMSES rappresenta per Tyvak un’opportunità per portare i micro-satelliti a un nuovo livello di complessità scientifica, dimostrando il loro valore anche in missioni deep-space strategiche».

Una realtà torinese nella space economy globale

Fondata a Torino nel 2015, Tyvak International conta oggi circa 70 dipendenti e un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Di recente l’azienda è entrata nel gruppo Lockheed Martin, rafforzando la propria presenza nel settore aerospaziale internazionale.

Specializzata nella realizzazione di nanosatelliti e microsatelliti – veicoli spaziali con massa compresa tra 10 e 300 chilogrammi – l’azienda ha costruito e lanciato 18 satelliti per clienti commerciali e istituzionali.

Tra le missioni principali figurano:

HERA/MILANI dell’ESA

Costellazioni di telecomunicazioni per clienti commerciali

Progetti con l’Agenzia Spaziale Italiana come IPERDRONE, dedicato allo sviluppo di tecnologie per operazioni di prossimità e servizi in orbita tramite droni spaziali autonomi

FUTURE, programma per la dimostrazione di tecnologie di navigazione autonoma per missioni oltre l’orbita terrestre

Con il progetto Farinella e la missione RAMSES, Tyvak International si conferma uno dei protagonisti europei nello sviluppo di tecnologie spaziali avanzate, contribuendo in modo concreto alla comprensione degli asteroidi e alla protezione del pianeta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese