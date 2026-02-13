Chiude il Decathlon di Borgo Filadelfia. Pompeo: “Serve un piano chiaro, verificabile e garantito”

TORINO – A meno di due anni dall’inaugurazione dell’ottobre 2024, Decathlon a Borgo Filadelfia chiude il 31 marzo 2026 con 8 lavoratori da ricollocare e uno spazio che rimarrà vuoto per chissà quanto tempo. Un’altra serranda giù per l’azienda francese dopo il caso di Venaria Reale, chiusa nel settembre 2025 dopo l’apertura del 2021. Un precedente c’è e in quel caso sono stati ricollocati 15 dipendenti.

Una situazione non piacevole che la Regione Piemonte si ritrova come dato di fatto. Per Laura Pompeo, consigliere regionale del Partito Democratico, “la Giunta regionale non può limitarsi ad assistere: deve attivarsi, immediatamente, per tutelare i lavoratori e garantire una prospettiva concreta all’area”.

“Serve un piano chiaro, verificabile e garantito dalle istituzioni – continua Pompeo – perché non possiamo affidarci a promesse generiche, soprattutto con tempi tanto stretti”. Se da una parte si parla di politica aziendale e questioni di rendita, dall’altra serve che le istituzioni agiscano in difesa di presidi utili per un quartiere periferico come Borgo Filadelfia.

“Torino sta perdendo presidi commerciali nei quartieri periferici e semicentrali, con effetti negativi sulla qualità della vita dei residenti e sul tessuto economico locale”.

Dall’altra parte Decathlon ricorda la solidità della propria presenza sul territorio torinese. Quattro negozi strategici a Grugliasco, Torino Centro, Moncalieri e Settimo Torinese, che nel 2025 hanno visto passare circa 3,9 milioni di visitatori. Numeri importanti, che raccontano di un marchio ancora radicato nell’area metropolitana. L’azienda rivendica anche il proprio impegno sociale, dalle collaborazioni con associazioni come Progetto Itaca Torino fino alla partnership con l’evento “Just the woman I am”. E sottolinea le politiche di sostenibilità e riutilizzo dei prodotti.

