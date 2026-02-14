Frontale sulla statale alle porte di Asti: perdono la vita in due, ci sono anche due feriti gravi

ASTI – Un devastante scontro frontale tra due auto ha causato il decesso di due persone nella notte di venerdì 13 febbraio, alle porte di Asti. L’impatto è avvenuto alle 22.25 sulla statale per Villafranca (AT), all’altezza del distributore che si trova poco prima del casello di Asti Ovest, e ha coinvolto due autovetture che viaggiavano a velocità sostenuta, una delle quali è rimasta sulla carreggiata mentre l’altra è finita nel campo che costeggia la strada, dopo aver abbattuto una parte della cancellata che delimita l’area del distributore. Non si conoscono per ora i dettagli della dinamica, ma la pioggia battente che stava cadendo e soprattutto l’asfalto bagnato potrebbero aver contribuito a generare lo scontro.

Una donna di 67 anni e un uomo di 61 hanno perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite gravemente: una ragazza di 23 anni è stata portata al pronto soccorso di Asti, un ragazzo 34enne trasportato via con l’eliambulanza notturna in codice rosso a Torino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco – che hanno estratto gli occupanti dalle auto distrutte nell’impatto – l’elisoccorso, il 118 e la Polizia locale di Asti.

