Oltre 10 kg di cocaina nell’auto: arrestato 34enne dalla polizia stradale ad Alessandria

ALESSANDRIA – Viaggiava lungo l’autostrada A26 quando una brusca manovra ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia stradale di Casale Sud. Da quel controllo è scattato l’arresto di un uomo di 34 anni, trovato in possesso di oltre dieci chili di cocaina purissima nascosti in un vano ricavato nella sua utilitaria.

L’episodio è iniziato con una manovra improvvisa verso una stazione di servizio, che ha insospettito gli agenti impegnati in servizio di vigilanza. I poliziotti hanno quindi deciso di fermare il veicolo per verificare le ragioni di quel comportamento.

Durante il primo controllo, l’uomo – già con precedenti per reati in materia di stupefacenti – è stato trovato in possesso di 4.500 euro in contanti, senza riuscire a fornire spiegazioni convincenti sulla provenienza del denaro. L’atteggiamento e le circostanze hanno spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.

Con il supporto dell’unità di Polizia giudiziaria della stessa sottosezione, i controlli sono stati estesi al veicolo. All’interno dell’abitacolo, sotto il sedile del passeggero anteriore, è stato scoperto uno scomparto ricavato ad hoc: al suo interno, nascosto in un borsone, c’erano dieci panetti di sostanza bianca. I successivi esami hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo superiore ai dieci chilogrammi.

Il 34enne è stato arrestato. Sono stati inoltre sequestrati il veicolo, i telefoni cellulari, il denaro contante e lo stupefacente che, una volta tagliato e immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse centinaia di migliaia di euro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese