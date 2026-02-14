Inaugurata CioccolaTò: sabato 14 febbraio gli appuntamenti a tema dedicati a San Valentino

TORINO – La cerimonia del taglio del nastro ha inaugurato ieri, 13 febbraio, in Piazza Vittorio l’attesa edizione 2026 di CioccolaTò. Erano presenti il presidente di Camera di commercio di Torino Massimiliano Cipolletta, gli assessori della Città di Torino Domenico Carretta e Paolo Chiavarino, l’assessore regionale Andrea Tronzano e la dirigente di Turismo Torino e Provincia Marcella Gaspardone e Francesca Spinelli, Miss Italia Piemonte 2024. Un pubblico numeroso ha accolto l’apertura affollando la piazza sin dalle prime ore della mattinata.

Il rinnovato format di CioccolaTò 2026 non ha comunque rinunciato, nelle intenzioni degli organizzatori, alla sua anima originaria: mettere al centro la qualità artigianale, la filiera, l’innovazione e la cultura del cacao. A viziare i passanti, circa 60 produttori cioccolatieri provenienti da tutta Italia e dall’estero – con una presenza significativa di realtà piemontesi (15 i Maestri del Gusto di Torino e provincia) – con ampia partecipazione di espositori provenienti da fuori Torino (oltre il 45%), 70 stand disposti in tutte le aree della piazza, la presenza accostata dell’area talk Casa del Cioccolato e della Fabbrica del Cioccolato dove vedere gli artigiani all’opera, quasi 100 appuntamenti tra degustazioni, dialoghi e incontri culturali in più di 15 location, e molto altro.

Cioccolato e amore a San Valentino

Il programma della fiera prevede per il giorno di San Valentino molti eventi, di cui alcuni a tema. Ne segnaliamo due, ma il programma completo è consultabile qui. Presso il Museo Accorsi Ometto, alle ore 14:30, “Dialoghi. Il cioccolato strumento d’amore” racconterà di come, durante il Settecento, il cioccolato diventa uno dei prodotti di maggior successo. Tutti impazziscono per questo nuovo ingrediente che ha la nomea di essere rinvigorente e afrodisiaco, caratteristiche che spingono il consumo del nuovo prodotto. Il “brodo indiano”, come ai tempi viene chiamata la cioccolata calda, promette non solo maggior concentrazione, ma anche una maggiore prestanza fisica e amorosa. Nasce così il rapporto tra il cioccolato e l’amore che tra Ottocento e Novecento vedrà l’apoteosi e sarà consacrato dall’utilizzo dei cioccolatini come regalo perfetto per il giorno di San Valentino. A raccontare questa storia d’amore, design e chimica saranno Alberto Capatti, Lorenzo Palmieri ed Eva Munter (@chimica_in_pillole). Prenotazioni su turismotorino.org

Alle 17 al Circolo dei lettori e delle lettrici “Storie. San Valentino: come nasce una tradizione”, Francesco Pacifico accompagnerà il pubblico tramite il suo libro “San Valentino. Dove si racconta come il marketing e la poesia hanno stravolto l’amore in Occidente” in un viaggio ironico e colto, dentro la storia e le trasformazioni dell’amore occidentale. A partire dal mito del santo degli innamorati, l’autore racconta come la poesia, la letteratura e – soprattutto – il marketing abbiano progressivamente reinventato la festa del 14 febbraio, trasformandola da rito spirituale e sentimentale in un potente dispositivo commerciale e culturale. Attraverso un intreccio di riferimenti storici, riflessioni sociologiche e incursioni nella cultura pop, Pacifico mostra come l’amore, lungi dall’essere un sentimento puro e senza tempo, sia anche un prodotto dell’epoca in cui viviamo: plasmato dalle mode, dai media e dal consumo. Prenotazioni su turismotorino.org.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese