Tanta neve in Piemonte a San Valentino: oltre 30-40 centimetri caduti sulle Alpi cuneesi

PIEMONTE – Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio sono arrivate in Piemonte nuove nevicate. La perturbazione atlantica annunciata è arrivata e ha cancellati i primi sprazzi primaverili che nella giornata di ieri avevano portato temperature massime fino ai 16°. La neve ha cominciato a scendere tra le 19 e le 20 nel Cuneese e nel Torinese, per poi estendersi a tutta la regione. Qui il “buongiorno” da Prali (TO):

Sul territorio regionale la quota neve, inizialmente superiore ai 1.300-1.600 metri, si è abbassata nel corso della notte portandosi fino a sotto gli 800. Precipitazioni particolarmente intense a ridosso delle Alpi Liguri, e nel Cuneese in alta quota gli accumuli sono arrivati a 30-40 cm, come a Upega, frazione di Briga Alta:

In pianura invece sono cadute abbondanti piogge.

La perturbazione è in attenuazione a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi sull’alto Piemonte, entro sera anche sul resto della regione, in attesa poi di una domenica decisamente più soleggiata e mite.

