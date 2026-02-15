IVREA – Valentina Campesato in Mantovani è la mugnaia del Carnevale di Ivrea 2026. Valentina Campesato è nata a Ivrea il 18 giugno 1992, sotto il segno dei Gemelli. Il papà Bruno fu uno dei fondatori della Fagiolata Cuj dij Vigne, che proprio quest’anno festeggia 50 anni. Diplomata all’istuto Cena è oggi oggi impiegata amministrativa in un’azienda locale, Valentina fin da piccola ha seguito le orme paterne, è tesoriere della fagiolata e vive attivamente le fatiche e le fredde nottate tra i pentoloni e la preparazione dei fagioli, insieme alla mamma Lucia Prelle a al fratello Simone.

E’ sposata con Manuel Mantovani, commercialista e capocarro del carro “I Seguaci di Re Arduino”, da quest’anno pariglia (carro 8), su cui anche Valentina salirà per tre Carnevali: nel 2020, nel 2023 e nel 2024. Condividono la passione per la musica, in particolare per Ludovico Einaudi e Giovanni Allevi, i viaggi in moto, il mare selvaggio da vivere in gommone. Manuel e la futura Mugnaia si sposano il 31 agosto 2024. Appena il tempo di vivere le emozioni del viaggio di nozze in Giappone, e lo scorso anno sono già tra i protagonisti del Carnevale, impugnando pich e pala come sposi della Zappata di San Salvatore a cui, per l’occasione, viene ad assistere un grande amico di entrambi, Riccardo Paglia. Il caso ha voluto che proprio con il 2025 Riccardo abbia terminato il suo servizio da Aiutante della Mugnaia, ma sarà degnamente sostituito da Franco Vallino, che le è stato accanto e di supporto in ogni fase dell’avvicinamento al tanto sognato momento dell’affaccio dal balcone del Municipio.

Sarà accompagnata sul cocchio dalle Damine Camilla Biondi, 9 anni, figlia dell’amica Vittoria Brunasso, e Teresa Getto, anch’essa 9 anni. A ricoprire il ruolo di Pagge saranno invece Linda Bertollo e Giulia Seghezzi, entrambe 19 anni.

