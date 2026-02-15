A Bruino per la Battaglia della Farina, l’usanza di Carnevale ispirata da Ivrea

BRUINO – A Bruino il Carnevale non si guarda: si vive. E soprattutto… si lancia. Domenica 15 febbraio il paese si colorara di bianco con la storica Battaglia della Farina, appuntamento che da 46 anni coinvolge intere generazioni tra carri addobbati, rioni in sfida e una buona dose di goliardia.

L’evento è organizzato dal Comune con la collaborazione della Pro Loco e dell’associazione Battaglia della Farina, anima di una tradizione nata quasi per gioco nel 1980, quando un gruppo di amici (ispirandosi alla celebre battaglia delle arance di Ivrea) decise di inventare una versione tutta bruinese della festa più irriverente dell’anno.

Il Carnevalcarretto apre la festa

Si parte alle 13.30 dal piazzale Actis Goretta con il Carnevalcarretto: protagonisti biciclette, monopattini e carretti decorati a festa che sfileranno fino a piazza della Pace, cuore della manifestazione. Qui, alle 15, scatterà la tradizionale battaglia. Prima però, alle 14.30, spazio ai più piccoli con una versione “light” pensata per i bambini, armati di mini-bombe di farina.

Quest’anno sono state preparate circa 7mila “bombe di farina”, pronte a volare tra i quattro rioni in gara.

L’obiettivo, come spiegano gli organizzatori, è coinvolgere sempre più bruinesi, anche attraverso le scuole e momenti conviviali come la cena inaugurale che ha ufficialmente aperto il Carnevale 2026.

