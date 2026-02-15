Tennis, Vavassori e Bolelli campioni all’ATP di Rotterdam

TORINO – Si confermano campioni, con il secondo titolo consecutivo sul cemento indoor in Olanda.

Oggi alle 13 il piemontese Vavassori e l’emiliano Bolelli hanno disputato la finale del torneo ATP di Rotterdam. I due italiani, che ieri hanno superato la coppia tedesca al super tiebreak, hanno giocato contro Jebens-Ho per il titolo.

All’ATP 500 di Rotterdam il primo titolo stagionale di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, tornati in campo dopo la sconfitta al primo turno dell’Australian Open contro Ho/Jebens, hanno affrontato in finale proprio la coppia formata dal taiwanese e dal tedesco.

