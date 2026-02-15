CronacaTorino
Morto il serpente trovato a Moncalieri
Era stato portato al Centro Animali Non Convenzionali di Torino
TORINO – É morto il serpente trovato nei giorni scorsi a Moncalieri. L’esemplare non velenoso era stato recuperato in strada Genova e portato dai veterinari al Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Torino. Era in condizioni critiche a causa delle temperature, oggi i veterinari hanno comunicato il decesso.
