Morto il serpente trovato a Moncalieri

TORINO – É morto il serpente trovato nei giorni scorsi a Moncalieri. L’esemplare non velenoso era stato recuperato in strada Genova e portato dai veterinari al Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Torino. Era in condizioni critiche a causa delle temperature, oggi i veterinari hanno comunicato il decesso.

