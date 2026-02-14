SportTorino
Calcio: l’Inter batte la Juve 3-2 a San Siro
Tra alti e bassi, c’è stato un intervento arbitrale molto discusso nel primo tempo e un gol nei minuti di recupero di Zieliński
MILANO – Finisce 3-2 il big match della Serie A di calcio tra Inter e Juventus. Nella 25a giornata, giocata a San Siro a Milano, l’evento principale è l’espulsione di Pierre Kalulu, il difensore francese dell’Inter espulso al 42° minuto con una doppia ammonizione ritenuta da molti tifosi un errore arbitrale. Tant’è.
Per quanto riguarda la cronaca della partita, è iniziato tutto con un autogol di Cambiaso che porta i padroni di casa sull’1-0. Pochi minuti dopo però è stato sempre Cambiaso a farsi perdonare e pareggiare tutto. Nel secondo tempo il nuovo vantaggio nerazzurro lo ha firmato Esposito, a cui però ha ribattuto all’83° minuto Locatelli. Il miracolo lo ha fatto Zieliński nei secondo finali del match, segnando su assist di Bisseck.
