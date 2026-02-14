Calcio: l’Inter batte la Juve 3-2 a San Siro

MILANO – Finisce 3-2 il big match della Serie A di calcio tra Inter e Juventus. Nella 25a giornata, giocata a San Siro a Milano, l’evento principale è l’espulsione di Pierre Kalulu, il difensore francese dell’Inter espulso al 42° minuto con una doppia ammonizione ritenuta da molti tifosi un errore arbitrale. Tant’è.

Per quanto riguarda la cronaca della partita, è iniziato tutto con un autogol di Cambiaso che porta i padroni di casa sull’1-0. Pochi minuti dopo però è stato sempre Cambiaso a farsi perdonare e pareggiare tutto. Nel secondo tempo il nuovo vantaggio nerazzurro lo ha firmato Esposito, a cui però ha ribattuto all’83° minuto Locatelli. Il miracolo lo ha fatto Zieliński nei secondo finali del match, segnando su assist di Bisseck.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese