Monte Giarolo, neve e nebbia ostacolano la discesa di un gruppo Scout

ALESSANDRIA – Nella giornata di ieri 14 febbraio, un gruppo di Tortona composto da 9 scout ha riscontrato non poche difficoltà a causa delle condizioni meteo sulla cima del Monte Giarolo, sopra la frazione Caldirola di Fabbrica Curone. Forti raffiche di vento, nebbia e neve hanno ostacolato e reso impervia la loro discesa.

La squadra del Soccorso Alpino, composta da 6 operatori, è subito intervenuta prima restando in contatto telefonico e poi, una volta individuati gli escursionisti lungo il sentiero di discesa, ha aiutato il gruppo a scendere fino alla Colonia del Villaggio La Gioia, sempre a Caldirola.

